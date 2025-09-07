Валерий Каменский — о сезоне КХЛ: хотелось бы больше молодых талантов, чтобы им доверяли

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский выразил надежду, что клубы Континентальной хоккейной лиги будут больше доверять молодёжи.

«Хотелось бы, чтобы появилось больше молодых талантов. Чтобы больше им доверяли. Тогда, естественно, появится интрига в чемпионате, клубы смогут быть зубастыми и показывать хороший хоккей. Всегда приятно смотреть на такие команды, которые дают бой нашим грандам», – приводит слова Каменского Vprognoze.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.