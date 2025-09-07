Скидки
Защитник «Шанхайских Драконов» Кленденинг высказался о победе над СКА на «СКА Арене»

Защитник «Шанхайских Драконов» Кленденинг высказался о победе над СКА на «СКА Арене»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Адам Кленденинг оценил посещаемость первого матча китайского клуба на «СКА Арене». «Драконы» одержали победу над СКА со счётом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игру посетил 15 141 зритель.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

– Прекрасная игра, классная атмосфера. Нам есть над чем работать, но это хороший старт для нас.

– В первые минуты казалось, что команда не вошла в игру. СКА много атаковал. Это на вас так новая арена повлияла? С чем связываете?
– Возможно, не ожидали такого начала от соперника. Были чуть тяжёлые ноги, но потом вошли в игру и стало получаться. Для многих из нас всё-таки новый стиль игры, другая лига. Нас пытались сломать, но мы не сломались и показали характер.

– Эта команда с большим количеством новичков способна решать более высокие задачи, чем «Куньлунь»?
– Будем идти шаг за шагом. Будем становиться лучше. Думаю, нам всё по силам.

– Добавляет ли мотивации выступление на самой большой арене в мире?
– Да. В Мытищах на нас поменьше болельщиков ходило. Сегодня был почти аншлаг. Круто играть на такой арене при такой атмосфере. Здесь особая атмосфера. Да и вообще сегодня для всей организации особый день. Первая игра и сразу победа, – приводит слова Кленденинга Legalbet.

