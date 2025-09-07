Нестеров — о ЦСКА при Никитине: становимся сильнее, лучше как команда
Поделиться
Защитник ЦСКА Никита Нестеров заявил, что команда становится сильнее при Игоре Никитине. В субботу, 6 сентября, армейцы обыграли московское «Динамо» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5) 1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5) 2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5) 3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4) 4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5) 4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5) 5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5) 6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)
«Идёт тяжёлая работа изо дня в день. Ещё рано что-то говорить и делать какие-то выводы. В плане работы с новым тренерским штабом есть много нюансов, над которыми мы усердно трудимся каждый день. Конечно, мы чувствуем, что становимся сильнее – от игры к игре, изо дня в день. Мы становимся лучше как команда, как коллектив. У нас все ребята в составе неглупые, все понимают задачу, которая перед нами стоит, все понимают требования тренерского штаба», – приводит слова Нестерова «РИА Новости Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
08:48
-
08:38
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
08:12
-
08:10
- 6 сентября 2025
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:26
-
22:46
-
22:34
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:36
-
21:24
-
21:15
-
21:12
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:52
-
20:49
-
20:44
-
20:38
-
20:34
-
20:29
-
20:23
-
20:08
-
19:54
-
19:48
-
19:43
-
19:38