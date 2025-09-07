Нестеров — о ЦСКА при Никитине: становимся сильнее, лучше как команда

Защитник ЦСКА Никита Нестеров заявил, что команда становится сильнее при Игоре Никитине. В субботу, 6 сентября, армейцы обыграли московское «Динамо» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Идёт тяжёлая работа изо дня в день. Ещё рано что-то говорить и делать какие-то выводы. В плане работы с новым тренерским штабом есть много нюансов, над которыми мы усердно трудимся каждый день. Конечно, мы чувствуем, что становимся сильнее – от игры к игре, изо дня в день. Мы становимся лучше как команда, как коллектив. У нас все ребята в составе неглупые, все понимают задачу, которая перед нами стоит, все понимают требования тренерского штаба», – приводит слова Нестерова «РИА Новости Спорт».