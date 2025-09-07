Роман Ротенберг опубликовал пост о трагедии ярославского «Локомотива» 14-летней давности

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал пост о трагедии ярославского «Локомотива», случившейся 7 сентября 2011 года.

«14 лет со дня трагедии, которая унесла ярославский «Локомотив». Команду, которая жила хоккеем, вдохновляла болельщиков и была примером для будущих поколений. 7 сентября 2011 года мы потеряли игроков, тренеров, сотрудников клуба, членов экипажа. В этот день часть нашего хоккейного сердца и души откололась навсегда.

Боль не уходит. Сколько бы лет ни прошло, в этот день снова остро ощущаешь пустоту и горечь утраты. Но память о том самом «Локомотиве» живёт в каждом, кто выходит на лёд, в каждом, кто смотрит игру с трибун или у экрана, в каждом, кто любит хоккей.

«Локомотив». Мы скорбим. Мы помним!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, 7 сентября 2011 года произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли хоккеисты и тренеры хоккейного «Локомотива», отправлявшиеся на матч КХЛ против минского «Динамо». Жертвами той трагедии стали 44 человека.

В Ярославле проходит чемпионский парад «Локомотива»