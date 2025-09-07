«Я заслуживаю справедливой оплаты». Макдэвид — о новом контракте с «Эдмонтоном»

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид объяснил, почему пока не продлил контракт с «нефтяниками». Напомним, у форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн). 1 июля Макдэвид получил право на продление соглашения с клубом.

«Я стараюсь найти решение, которое устроит всех. Я выкладываюсь по максимуму и считаю, что заслуживаю справедливой оплаты. Но есть потолок зарплат, а моя единственная цель – победа [в Кубке Стэнли]. Совместить это не так-то просто.

Когда планируешь три, четыре, а то и девять лет своей жизни, это не делается за один день. Нужно время, разговоры, размышления. Я отношусь к этому максимально серьёзно, как и моя семья. Это единственный шанс всё сделать правильно – и потому спешить не стоит.

Опыт – вот ключ. Основное ядро команды осталось, ребята знают, что значит дойти до финала, знают горечь поражения и понимают, насколько мы мотивированы. Это вселяет уверенность в грядущем сезоне. А что будет дальше – посмотрим.

У каждого всегда есть что доказать – и я не исключение. Новый сезон, новые цели. Я хочу вернуться на свой уровень. Да, мне есть что доказать – и я жду этой возможности с огромным интересом», – приводит слова Макдэвида сайт НХЛ.