Расписание матчей ВХЛ на 7 сентября 2025 года

Сегодня, 7 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 6 сентября 2025 года (время — московское):
13:00. «Звезда» — «Дизель»;
13:00. «Буран» — «СКА-ВМФ»;
18:00. «Торпедо-Горький» — АКМ;
18:00. «Химик» — «Рязань ВДВ»;
18:00. «Ростов» — «Динамо» Санкт-Петербург.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.
В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».