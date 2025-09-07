Сегодня, 7 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 7 сентября 2025 года (время московское):

13:30. «Сибирь» — «Амур»;

14:30. «Барыс» — «Трактор»;

17:00. «Спартак» — «Сочи»;

17:00. «Нефтехимик» — «Северсталь».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.