В День памяти «Локомотива» перед матчами КХЛ команды проведут минуту молчания

Сегодня, 7 сентября, в день 14-й годовщины трагедии с самолетом Як-42, в которой погибли хоккеисты ярославского «Локомотива», перед матчами Континентальной хоккейной лиги пройдёт минута молчания, а команды выйдут на лёд с траурными лентами. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

В День памяти «Локомотива» состоятся четыре матча: «Сибирь» — «Амур», «Барыс» — «Трактор», «Нефтехимик» — «Северсталь», «Спартак» — «Сочи». На аренах, где будут проходить игры, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов и разместят 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов.

Хоккеисты, тренеры и сотрудники «Локомотива», не играющего в этот день, традиционно возложат цветы к мемориалу в Ярославле.

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.