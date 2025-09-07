«Сибирь» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 7 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске местная «Сибирь» примет хабаровский «Амур». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.