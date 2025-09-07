Бишофф: забавно, что СКА приезжает «в гости» на «СКА Арену», это сложно понять

Защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф прокомментировал победу над СКА (7:4) на «СКА Арене» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, в этом сезоне китайский клуб выступает в Санкт-Петербурге «СКА Арене».

«Все чувствовали, какая была энергетика на арене. Наш соперник привёл много своих болельщиков, мы тоже, ажиотаж был огромный. Сразу стало понятно, что это будет бескомпромиссное противостояние с первого же вбрасывания. Так как мы сейчас в одном городе, наши матчи со СКА должны считаться как дерби и первая встреча прошла интересно.

Конечно, это забавно, что СКА приезжает «в гости» на свою же «СКА Арену», с этим же названием, где они играли в прошлом сезоне. Мне это сложно понять, но я искренне рад тому, как ребята работали, что мы показали. А мы показали, кто на данный момент хозяин этого катка», – сказал Бишофф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.