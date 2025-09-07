Скидки
Американский защитник «Шанхая» ответил, является ли «СКА Арена» лучшей в его жизни

Американский защитник «Шанхая» ответил, является ли «СКА Арена» лучшей в его жизни
Защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф после победы над СКА (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оценил «СКА Арену» — домашний стадион китайского клуба в этом сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

«Это было невероятно. Мы проделали большую работу и хорошо играли, было очень приятно одержать первую победу в первом же нашем матче. Арена невероятная. Лучшая в моей жизни? Честно, сложно сказать, в Северной Америке тоже хорошие арены, а в России я пока был только на двух. Но наша арена и правда замечательная», – сказал Бишофф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в межсезонье «Куньлунь Ред Стар» провёл ребрендинг и сменил своё название на «Шанхайских Драконов». Также китайский клуб переехал в Санкт-Петербург и сезон-2025/2026 КХЛ проведёт на «СКА Арене». СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».

