Американский защитник «Шанхая» ответил, является ли «СКА Арена» лучшей в его жизни

Защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф после победы над СКА (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оценил «СКА Арену» — домашний стадион китайского клуба в этом сезоне.

«Это было невероятно. Мы проделали большую работу и хорошо играли, было очень приятно одержать первую победу в первом же нашем матче. Арена невероятная. Лучшая в моей жизни? Честно, сложно сказать, в Северной Америке тоже хорошие арены, а в России я пока был только на двух. Но наша арена и правда замечательная», – сказал Бишофф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в межсезонье «Куньлунь Ред Стар» провёл ребрендинг и сменил своё название на «Шанхайских Драконов». Также китайский клуб переехал в Санкт-Петербург и сезон-2025/2026 КХЛ проведёт на «СКА Арене». СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».