Канадский защитник ЦСКА: Мамин и Классон — близкие друзья. Приятно выиграть у этих парней

Защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал о дружбе с бывшими игроками армейского клуба Фредериком Классоном и Максимом Маминым. Оба хоккеиста покинули команду в межсезонье и перешли в московское «Динамо». В субботу, 6 сентября, ЦСКА обыграл бело-голубых со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5)     1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5)     2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5)     3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4)     4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)     4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5)     5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5)     6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)    

«Довольно хорошо узнал Фредерика [Классона] и Максима [Мамина] за последние три сезона, они мои близкие друзья. До сих пор поддерживаем отношения. К сожалению, таков хоккейный бизнес. Ребят обменивают, они подписывают контракты в других местах. Всегда приятно играть против тех, кого ты знаешь, но ещё приятнее, когда оказываешься на вершине и выигрываешь у этих парней», – сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

ЦСКА крупно обыграл московское «Динамо» в первом дерби сезона КХЛ
