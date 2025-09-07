Канадский защитник ЦСКА: Мамин и Классон — близкие друзья. Приятно выиграть у этих парней

Защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал о дружбе с бывшими игроками армейского клуба Фредериком Классоном и Максимом Маминым. Оба хоккеиста покинули команду в межсезонье и перешли в московское «Динамо». В субботу, 6 сентября, ЦСКА обыграл бело-голубых со счётом 6:2.

«Довольно хорошо узнал Фредерика [Классона] и Максима [Мамина] за последние три сезона, они мои близкие друзья. До сих пор поддерживаем отношения. К сожалению, таков хоккейный бизнес. Ребят обменивают, они подписывают контракты в других местах. Всегда приятно играть против тех, кого ты знаешь, но ещё приятнее, когда оказываешься на вершине и выигрываешь у этих парней», – сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.