Дедлайн обменов в сезоне НХЛ-2025/2026 намечен на 6 марта — Лебрюн

Дедлайн обменов в новом сезоне Национальной хоккейной лиги намечен на 6 марта 2026 года. Об этом сообщил инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в социальной сети Х. Таким образом, дедлайн состоится в пятницу. До завершения регулярного чемпионата останется 42 дня.

День дедлайна – последний, когда игроки могут сменить клуб и сыграть за новую команду в плей-офф. После дедлайна обмены также могут проводиться, но игроки, перешедшие в результате таких сделок, не будут допущены к участию в розыгрыше Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне в день дедлайна произошло 24 обмена. Тогда состоялись сделки с участием нападающего Микко Рантанена, который перешёл из «Каролины Харрикейнз» в «Даллас Старз», и форварда Брэда Маршана, перешедшего из «Бостон Брюинз» во «Флориду Пантерз».