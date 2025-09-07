Скидки
Канадский хоккеист ЦСКА — после 6:2 с «Динамо»: невероятные эмоции от начала сезона

Канадский хоккеист ЦСКА — после 6:2 с «Динамо»: невероятные эмоции от начала сезона
Защитник ЦСКА Колби Уильямс поделился своими эмоциями после победы над московским «Динамо» (6:2) в первом матче сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5)     1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5)     2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5)     3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4)     4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)     4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5)     5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5)     6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)    

«Эмоции от начала сезона невероятные. Всегда приятно начать сезон с победы. Предсезонные сборы были очень тяжёлыми. Мы рады, что преодолели все трудности и теперь проводим матчи, которые что-то значат. Требуется некоторое время, чтобы познакомиться с новыми партнёрами, понять, как все играют, наладить взаимопонимание. В команде много отличных ребят, которые хотят побеждать даже на тренировках. Думаю, это сейчас важнее, чем победы и поражения. Важно оставаться командой, потому что сезон длинный», — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

