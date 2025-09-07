«Личные амбиции». Зарипов предположил, почему Разин лишил Яковлева капитанской нашивки

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов выразил мнение, что главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин мог лишить защитника Егора Яковлева капитанской повязки из-за личных амбиций. На сезон-2025/2026 капитаном «Металлурга» был выбран игрок обороны Алексей Маклюков.

— У вас есть предположения, почему Егора Яковлева могли лишить капитанской нашивки в «Металлурге»?

— Наверное, какие-то личные амбиции. Каждый тренер видит ситуацию по-своему. В плане «Металлурга» мне непонятен подобный ход. Егор всё-таки символ команды и города, — сказал Зарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Отметим, что Яковлев был капитаном «Металлурга» с сезона-2021/2022.