Зарипов — о результатах «Ак Барса»: предсезонка — это по факту медосмотр. Чек-ап

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов оценил выступление казанского клуба в межсезонье.

— Какие у вас впечатления от выступления «Ак Барса» в межсезонье?

— Я вообще никогда не считал, что по предсезонным играм нельзя оценивать результат команды и уровень её готовности к сезону. Предсезонные турниры и матчи всегда являлись таким этапом, на котором нужно максимально рассмотреть свои пробелы — пробелы команды, пробелы каждого игрока. Понять, куда кого направить и с кем работать. То есть предсезонные турниры — это по факту вообще медосмотр (смеётся). Чек-ап. Выявить болячки и заниматься ими, — сказал Зарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.