Зарипов: думаю, тренеры нашли необходимые «препараты», как исправить слабости «Ак Барса»

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов выразил мнение, что руководители и тренерский штаб казанского клуба нашли необходимые способы выявить и устранить слабые стороны команды.

— На ваш взгляд, какие у «Ак Барса» сейчас есть слабые стороны?

— Матчи не все транслировались по телевизору в доступном режиме… Но я думаю, что руководители и тренерский штаб всё за этот период увидели и проанализировали, нашли необходимые «препараты», как это исправить и куда добавить для того, чтобы встать на чемпионский путь, — сказал Зарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.