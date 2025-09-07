Генменеджер «Айлендерс» высказался об обмене Добсона в «Монреаль»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Дарше прокомментировал обмен 25-летнего канадского защитника Ноа Добсона из «Айлендерс» в «Монреаль Канадиенс».

«Не было никакой враждебности. У меня была своя цена для этого хоккеиста, но его агент посчитал по-другому. Вместо того, чтобы спорить, я как бы сказал: «Если ты считаешь, что можешь заключить эту сделку с другим клубом, давай работать вместе, чтобы это осуществить».

Я хотел оставить игрока, но мы не смогли договориться о контракте. Это бизнес. Но никаких споров не было. Обе стороны согласились извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Это то, чему я научился у Жюльена БрисБуа, – не принимать решения под влиянием эмоций», – приводит слова Дарше The Athletic.