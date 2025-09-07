Скидки
Зарипов рассказал, может ли Яковлев покинуть «Металлург» из-за лишения звания капитана

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов считает, что защитник магнитогорского клуба Егор Яковлев не станет уходить из команды из-за лишения капитанской нашивки.

— Как думаете, может ли лишение капитанской нашивки заставить Егора подумать о возможном смене места работы?
— Не думаю. Я знаю Егора. Он очень любит свой город и свой хоккейный клуб, поэтому, уверен, он не будет думать о каких-то переменах. Несмотря на решение тренера, он всегда останется капитаном для «Металлурга», всегда останется капитаном для нынешнего поколения — после Сергея Валерьевича Мозякина, — сказал Зарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

