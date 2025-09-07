Нападающий «Шанхайских Драконов» Эллис: восхищён зрителями и атмосферой на «СКА Арене»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Макс Эллис поделился своими впечатлениями после победы над СКА (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Макс, после первого периода сразу захотелось с тобой побеседовать. Твой седьмой номер на льду напоминал бешеную тачку из «Форсажа».

— Серьёзно, это было так заметно? (Смеётся). Я был восхищён зрителями, гулом толпы и атмосферой на «СКА Арене»! Это поднимало боевой дух, хотелось быть частью команды.

— Кстати про арену. Многим было сюрреалистично встречать «Драконов» в качестве принимающей стороны.

— О, это беседы для болельщиков! Я максимально рад тренироваться и играть на такой высококачественной площадке, здесь не о чем говорить — нам с командой очень повезло быть здесь.

— Пора тебя поздравить с первой шайбой за «Драконов»! Как по мне, тебе пасовали чуть меньше, чем могли.

— Это только первая игра, мои напарники молодцы. Спасибо за поздравление, я намерен получать их чаще и вести команду вперёд. Будем тренироваться, и делать распасовку ещё чище. Между прочим, соперник был очень достойным, — сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.