Нападающий «Шанхайских Драконов» Эллис: восхищён зрителями и атмосферой на «СКА Арене»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Макс Эллис поделился своими впечатлениями после победы над СКА (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

— Макс, после первого периода сразу захотелось с тобой побеседовать. Твой седьмой номер на льду напоминал бешеную тачку из «Форсажа».
— Серьёзно, это было так заметно? (Смеётся). Я был восхищён зрителями, гулом толпы и атмосферой на «СКА Арене»! Это поднимало боевой дух, хотелось быть частью команды.

— Кстати про арену. Многим было сюрреалистично встречать «Драконов» в качестве принимающей стороны.
— О, это беседы для болельщиков! Я максимально рад тренироваться и играть на такой высококачественной площадке, здесь не о чем говорить — нам с командой очень повезло быть здесь.

— Пора тебя поздравить с первой шайбой за «Драконов»! Как по мне, тебе пасовали чуть меньше, чем могли.
— Это только первая игра, мои напарники молодцы. Спасибо за поздравление, я намерен получать их чаще и вести команду вперёд. Будем тренироваться, и делать распасовку ещё чище. Между прочим, соперник был очень достойным, — сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

