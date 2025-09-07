Нападающий «Шанхайских Драконов» Эллис: восхищён зрителями и атмосферой на «СКА Арене»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Макс Эллис поделился своими впечатлениями после победы над СКА (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Макс, после первого периода сразу захотелось с тобой побеседовать. Твой седьмой номер на льду напоминал бешеную тачку из «Форсажа».
— Серьёзно, это было так заметно? (Смеётся). Я был восхищён зрителями, гулом толпы и атмосферой на «СКА Арене»! Это поднимало боевой дух, хотелось быть частью команды.
— Кстати про арену. Многим было сюрреалистично встречать «Драконов» в качестве принимающей стороны.
— О, это беседы для болельщиков! Я максимально рад тренироваться и играть на такой высококачественной площадке, здесь не о чем говорить — нам с командой очень повезло быть здесь.
— Пора тебя поздравить с первой шайбой за «Драконов»! Как по мне, тебе пасовали чуть меньше, чем могли.
— Это только первая игра, мои напарники молодцы. Спасибо за поздравление, я намерен получать их чаще и вести команду вперёд. Будем тренироваться, и делать распасовку ещё чище. Между прочим, соперник был очень достойным, — сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
- 7 сентября 2025
-
11:46
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
10:54
-
10:42
-
10:30
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:48
-
08:38
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
08:12
-
08:10
- 6 сентября 2025
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:26
-
22:46
-
22:34
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:36
-
21:24