Игрок «Шанхайских Драконов» Эллис: Галлан — лидер, который ведёт команду за собой

Нападающий «Шанхайских Драконов» Макс Эллис рассказал о совместной работе с главным тренером команды Жераром Галланом.

— Расскажи про главного тренера, какие впечатления? Всё-таки тебе близка по духу его манера ведения игры.
— Слушай, мы с ним никогда до этого не встречались, у нас нет какой-то общей истории. Но за эти две недели он дал понять, что является несгибаемым лидером, который поведёт команду за собой. Да, он требовательный и будет выжимать твои способности до предела. Однако всё это окупается, ведь на выходе команда получает заветные очки, а при хороших очках великолепную атмосферу в раздевалке и конкретный fun, — сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

