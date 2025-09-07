Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский форвард «Шанхайских Драконов» рассказал, чем КХЛ отличается от АХЛ

Американский форвард «Шанхайских Драконов» рассказал, чем КХЛ отличается от АХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Американский нападающий «Шанхайских Драконов» Макс Эллис рассказал об отличиях КХЛ от АХЛ, а также поделился своими впечатлениями от Санкт-Петербурга.

— Конкретный fun сегодня создавал симбиоз Китая и Санкт-Петербурга.
— Я играю в действительно интересном проекте КХЛ, мне очень нравятся музыкальные мотивы, оформление в китайском стиле. А в дополнение скажу, что очарован городом. Особенно понравились прогулки по тёплому городу и еда. Я думаю, что вы много услышите комплиментов про питание от всех легионеров (смеётся).

— Сегодня краем уха слышала, что приезжие североамериканцы немного удивляются некоторым игровым моментам в КХЛ. Поделишься?
— Да, я простой парень из Мичигана (смеётся). Пока ещё не видел, чтобы меньшинство начиналось прямо в зоне, да и вбрасывание пару раз было назначено не так, как в АХЛ. Это что-то новое для меня, я такого не видел. Но это опыт, маленькие нюансы – справлюсь.

— С кем больше всего обсуждаешь игры, да и вообще сложились отношения в команде?
— А вот, глянь – у него тоже интервью берут (показывает на Гейджа Куинни. — Прим. «Чемпионата»). Если будет нужна помощь, обращусь к Райли Саттеру и Куинни (смеётся).

— Удачи, Макс! Сохраняй такой же позитив весь сезон.
— Отличное пожелание для всей команды. Самое время послушать трек Fergie – Glamorous. Настроение просто wow! — сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Шанхайских Драконов» Эллис: Галлан — лидер, который ведёт команду за собой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android