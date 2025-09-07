Американский форвард «Шанхайских Драконов» рассказал, чем КХЛ отличается от АХЛ

Американский нападающий «Шанхайских Драконов» Макс Эллис рассказал об отличиях КХЛ от АХЛ, а также поделился своими впечатлениями от Санкт-Петербурга.

— Конкретный fun сегодня создавал симбиоз Китая и Санкт-Петербурга.

— Я играю в действительно интересном проекте КХЛ, мне очень нравятся музыкальные мотивы, оформление в китайском стиле. А в дополнение скажу, что очарован городом. Особенно понравились прогулки по тёплому городу и еда. Я думаю, что вы много услышите комплиментов про питание от всех легионеров (смеётся).

— Сегодня краем уха слышала, что приезжие североамериканцы немного удивляются некоторым игровым моментам в КХЛ. Поделишься?

— Да, я простой парень из Мичигана (смеётся). Пока ещё не видел, чтобы меньшинство начиналось прямо в зоне, да и вбрасывание пару раз было назначено не так, как в АХЛ. Это что-то новое для меня, я такого не видел. Но это опыт, маленькие нюансы – справлюсь.

— С кем больше всего обсуждаешь игры, да и вообще сложились отношения в команде?

— А вот, глянь – у него тоже интервью берут (показывает на Гейджа Куинни. — Прим. «Чемпионата»). Если будет нужна помощь, обращусь к Райли Саттеру и Куинни (смеётся).

— Удачи, Макс! Сохраняй такой же позитив весь сезон.

— Отличное пожелание для всей команды. Самое время послушать трек Fergie – Glamorous. Настроение просто wow! — сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.