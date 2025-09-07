Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Василевскому сложнее всего забить, по мнению игроков НХЛ. Хеллебайк — 2-й, Шестёркин — 3-й

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди 42 действующих хоккеистов. Игроки отвечали на вопрос: кому сложнее всего забить в НХЛ. Первое место в рейтинге занял российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Васлевский, набрав 16 голосов.

Вторая строчка у Коннора Хеллебайка («Виннипег Джетс»), россияне Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» заняли третье и четвёртое место соответственно.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Андрей Василевский, «Тампа», – 16 голосов из 42.

2. Коннор Хеллебайк, «Виннипег», – девять голосов.

3. Игорь Шестёркин, «Рейнджерс», – семь голосов.

4. Сергей Бобровский, «Флорида», – шесть голосов.

5. Джейк Эттингер, «Даллас Старз», – два голоса.

6-7. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз», – один голос.

6-7. Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс», – один голос.