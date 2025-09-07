«Мы в восторге. Особенный момент». Форвард «Драконов» — о победе над СКА в Петербурге

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни высказался о победе над СКА (7:4) в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Впечатление о первом матче в КХЛ?

– Быстрая и техничная лига, команды здесь обладают большим мастерством.

– Как вам «СКА Арена»?

– Она прекрасна! Очень большая, лёд тут отличный. Мне очень понравился и Санкт-Петербург, красивый город. Везде здорово.

– Каково обыграть команду, которая раньше играла на этой арене?

– Это здорово. Но самое главное, что это первая победа для нашей команды. Мы в восторге. Обыграть петербургскую команду в Петербурге – особенный момент, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.