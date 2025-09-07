Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы в восторге. Особенный момент». Форвард «Драконов» — о победе над СКА в Петербурге

«Мы в восторге. Особенный момент». Форвард «Драконов» — о победе над СКА в Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни высказался о победе над СКА (7:4) в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

– Впечатление о первом матче в КХЛ?
– Быстрая и техничная лига, команды здесь обладают большим мастерством.

– Как вам «СКА Арена»?
– Она прекрасна! Очень большая, лёд тут отличный. Мне очень понравился и Санкт-Петербург, красивый город. Везде здорово.

– Каково обыграть команду, которая раньше играла на этой арене?
– Это здорово. Но самое главное, что это первая победа для нашей команды. Мы в восторге. Обыграть петербургскую команду в Петербурге – особенный момент, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Драконы, Кадышева и эффект сюрреализма. Каким был первый матч «Шанхая» на «СКА Арене»
Фото
Драконы, Кадышева и эффект сюрреализма. Каким был первый матч «Шанхая» на «СКА Арене»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android