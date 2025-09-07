«Мы в восторге. Особенный момент». Форвард «Драконов» — о победе над СКА в Петербурге
Поделиться
Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни высказался о победе над СКА (7:4) в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4) 1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5) 1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5) 2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5) 2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4) 3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5) 4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5) 5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5) 6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5) 6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5) 7:4 Куинни – 59:05 (en)
– Впечатление о первом матче в КХЛ?
– Быстрая и техничная лига, команды здесь обладают большим мастерством.
– Как вам «СКА Арена»?
– Она прекрасна! Очень большая, лёд тут отличный. Мне очень понравился и Санкт-Петербург, красивый город. Везде здорово.
– Каково обыграть команду, которая раньше играла на этой арене?
– Это здорово. Но самое главное, что это первая победа для нашей команды. Мы в восторге. Обыграть петербургскую команду в Петербурге – особенный момент, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
12:40
-
12:30
-
12:16
-
12:10
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
10:54
-
10:42
-
10:30
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:48
-
08:38
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
08:12
-
08:10
- 6 сентября 2025
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:26
-
22:46
-
22:34