Главная Хоккей Новости

«Нет слов! Один из самых красивых голов, что видел». Куинни о голе Рендулича в ворота СКА
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни оценил гол форварда Борны Рендулича в ворота СКА (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

– Вы видели гол Борны Рендулича с нескольких метров. Как вам?
– Нет слов! Один из самых красивых голов, которые я когда-либо видел.

– Кажется, вы нашли «химию» с ним. В чём секрет?
– Всё благодаря тренерам и тренировкам. Мы часто взаимодействуем вместе, наращиваем «химию», несколько раз сыграли на предсезонке. Всё это транслируется и сейчас, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

