«Нет слов! Один из самых красивых голов, что видел». Куинни о голе Рендулича в ворота СКА

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни оценил гол форварда Борны Рендулича в ворота СКА (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Вы видели гол Борны Рендулича с нескольких метров. Как вам?

– Нет слов! Один из самых красивых голов, которые я когда-либо видел.

– Кажется, вы нашли «химию» с ним. В чём секрет?

– Всё благодаря тренерам и тренировкам. Мы часто взаимодействуем вместе, наращиваем «химию», несколько раз сыграли на предсезонке. Всё это транслируется и сейчас, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

