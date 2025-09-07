Скидки
Главная Хоккей Новости

Каменский назвал число команд КХЛ, которые будут бороться за Кубок Гагарина

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский выразил мнение, что на победу в Кубке Гагарина будут претендовать восемь команд.

«Думаю, сезон будет очень интересным. Первый матч «Локомотива» и «Трактора» показал, что борьба будет до последних секунд. Что касается фаворитов, то их где-то восемь. Плюс в каждом сезоне появляются команды, которые преподносят сюрпризы и привлекают к себе внимание. Так что будем смотреть, болеть, переживать», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

