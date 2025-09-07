«В хоккее цыплят считают по весне». Зарипов — о влиянии конфликтов на силу «Металлурга»

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов поделился мнением о лишении защитника магнитогорского клуба Егора Яковлева капитанской нашивки. Кроме того, экс-форвард отметил важность хоккеиста для команды вне зависимости от его статуса.

— На ваш взгляд, станет ли из-за таких внутренних конфликтов «Металлург» слабее в этом сезоне?

— Как я всегда говорю, в хоккее цыплят считают по весне. Я бы не стал это относить к категории конфликта, но Егор, конечно же, является лидером «Металлурга», лидером всего спортивного движения в Магнитогорске. Этот факт придаёт со стороны болельщиков определённый багаж положительной энергетики.

— Если Егор будет стабильно играть, если его не будут снимать с матчей, как это было, например, в минувшем плей-офф, будет ли капитанская нашивка иметь такое большое значение или всё-таки то, что на льду, оно всё равно даст о себе знать?

— Присутствует ли Егор на льду или нет, это не так важно. Все понимают, что он не сыграет все матчи. Но он всегда присутствует в раздевалке и на тренировках. В течение игры он также всегда находится в раздевалке, поддерживает и переживает, — сказал Зарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.