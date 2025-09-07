Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Шанхайских Драконов» поделился эмоциями от работы с Жераром Галланом

Форвард «Шанхайских Драконов» поделился эмоциями от работы с Жераром Галланом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни рассказал о совместной работе с главным тренером китайского клуба Жераром Галланом.

– Каково работать с Жераром Галланом?
– Это невероятно! Мы учимся чему-то новому каждый день. У него есть все возможные тренерские награды. Он сразу начал требовать от нас многого. Мы очень его уважаем. Это можно увидеть по нашим играм.

– Что он сказал вам в первом перерыве и при счёте 3:2 в пользу СКА?
– Мы проводили хороший матч. Нам просто нужно было продолжать играть в свой хоккей и придерживаться системы. Затем пришли голы, а Рыб [Патрик Рыбар] наглухо закрыл ворота и помог погасить небольшую панику, я бы сказал, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Видео
«Нет слов! Один из самых красивых голов, что видел». Куинни о голе Рендулича в ворота СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android