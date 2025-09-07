Форвард «Шанхайских Драконов» поделился эмоциями от работы с Жераром Галланом

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни рассказал о совместной работе с главным тренером китайского клуба Жераром Галланом.

– Каково работать с Жераром Галланом?

– Это невероятно! Мы учимся чему-то новому каждый день. У него есть все возможные тренерские награды. Он сразу начал требовать от нас многого. Мы очень его уважаем. Это можно увидеть по нашим играм.

– Что он сказал вам в первом перерыве и при счёте 3:2 в пользу СКА?

– Мы проводили хороший матч. Нам просто нужно было продолжать играть в свой хоккей и придерживаться системы. Затем пришли голы, а Рыб [Патрик Рыбар] наглухо закрыл ворота и помог погасить небольшую панику, я бы сказал, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.