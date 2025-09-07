Скидки
Форвард «Шанхайских Драконов» рассказал, насколько принципиальны игры со СКА

Форвард «Шанхайских Драконов» рассказал, насколько принципиальны игры со СКА
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни ответил на вопрос о принципиальности игр со СКА. Напомним, в этом сезоне китайский клуб выступает в Санкт-Петербурге. В субботу, 6 сентября, «Драконы» обыграли СКА со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

– Ещё пять матчей со СКА в этом сезоне. Это может стать настоящим дерби?
– Когда играешь с кем-то из одного города, это всегда эмоциональный момент. Но мы просто хотим брать два очка в каждой игре и двигаться вперёд.

– Слоган «Шанхая» – «никаких чёртовых оправданий». Знаете, чья это была идея?
– Думаю, это совместная идея тренеров и команды. Мы здесь не используем никаких оправданий. И это разделяют все в нашей команде, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Комментарии
Новости. Хоккей
