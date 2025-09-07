Скидки
Хоккей Новости

Ожиганов — о Мэттьюсе: когда играешь против него, появляются комплексы, самооценка падает

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов высоко оценил игровые качества нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса. В сезоне-2018/2019 россиянин провёл 53 матча за «Торонто» и набрал 7 (3+4) очков.

– Лучшее звено, против которого ты играл, это Бержерон – Маршан – Пастрняк?
– Их игра визуально доставляет мне удовольствие. Не знаю, в прайме ли была их тройка на тот момент, но мне нравилось за ними наблюдать. К сожалению, я редко выходил на лёд против них.

– А против кого персонально сложнее всего было играть? Овечкин, Мэттьюс?
– Ну да, я же тренировался с Мэттьюсом. Когда выходишь играть против него, у тебя появляются комплексы и самооценка падает, – приводит слова Ожиганова Metaratings.

