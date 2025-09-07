Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зарипов ответил, можно ли причислить «Ак Барс» к претендентам на Кубок Гагарина — 2026

Зарипов ответил, можно ли причислить «Ак Барс» к претендентам на Кубок Гагарина — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов высказался о борьбе казанского клуба за Кубок Гагарина в сезоне-2025/2026. Экс-форвард отметил, что подопечные Анвара Гатиятулина входят в число претендентов на трофей.

— На ваш взгляд, «Ак Барс» можно причислить к железным кандидатам на Кубок Гагарина в этом сезоне?
— Однозначно. Какой бы «Ак Барс» ни был, что бы о нём ни говорили, он всегда будет считаться фаворитом и всегда будет идти к поднятию Кубка Гагарина над головой, — сказал Зарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Полную версию эксклюзивного интервью с Данисом Зариповым читайте на «Чемпионате»:
«Ощущение, что в «Металлурге» идёт противостояние». Зарипов разобрал скандал с Яковлевым
Эксклюзив
«Ощущение, что в «Металлурге» идёт противостояние». Зарипов разобрал скандал с Яковлевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android