Зарипов ответил, можно ли причислить «Ак Барс» к претендентам на Кубок Гагарина — 2026

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов высказался о борьбе казанского клуба за Кубок Гагарина в сезоне-2025/2026. Экс-форвард отметил, что подопечные Анвара Гатиятулина входят в число претендентов на трофей.

— На ваш взгляд, «Ак Барс» можно причислить к железным кандидатам на Кубок Гагарина в этом сезоне?

— Однозначно. Какой бы «Ак Барс» ни был, что бы о нём ни говорили, он всегда будет считаться фаворитом и всегда будет идти к поднятию Кубка Гагарина над головой, — сказал Зарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.