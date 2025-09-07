Скидки
«Спартак» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Спартак» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 7 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве местный «Спартак» примет «Сочи». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
