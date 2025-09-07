«Факты налицо». Зарипов высказался о том, что «Ак Барс» упустил ряд топовых хоккеистов

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов прокомментировал трансферную политику казанского клуба в межсезонье-2025. Ранее стало известно, что команда из Татарстана пыталась подписать многих известных хоккеистов, но не сумела этого сделать.

— Не могу обойти стороной тему трансферной политики клуба. Генеральный менеджер Марат Валиуллин признал, что казанцы охотились за Ливо, Ткачёвым, Рэмпалом, Спронгом, но никого из них подписать не удалось. Может быть, вы видели, что над этим даже посмеивались в ходе межсезонья. Как вы думаете, почему не удалось подписать никого из этих звёзд?

— Не могу комментировать, потому что так же, как и вы, знаю всё только из средств массовой информации. Единственное, нам остаётся делать выводы, что какую-то из двух сторон что-то не устроило. Мы все тонкости не знаем и не можем клеветать на кого-то. Но факты налицо: ряд игроков-лидеров прошлого чемпионата проведут этот сезон в клубах-конкурентах, — сказал Зарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.