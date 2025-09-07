Скидки
Зарипов ответил на предположения, что Андрей Разин не любит авторитетных игроков

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов на фоне лишения защитника Егора Яковлева капитанской нашивки прокомментировал информацию о том, что главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин не любит игроков с большим авторитетом.

— Коллеги из других СМИ говорили о том, что Андрей Разин вроде как не очень любит опытных и авторитетных игроков в своих командах.
— Это нормальное явление для поколения молодых тренеров, которые видят в авторитетных игроках какое-то противостояние. Я прошёл долгий путь в карьере, у меня есть большой опыт, и он говорит, что такие хоккеисты — это, наоборот, только помощь для тренеров. Под руководством Андрея Разина и капитанством Егора Яковлева «Металлург» в первый же год стал обладателем Кубка Гагарина, правильно? А сейчас такое ощущение, что идёт противостояние, чтобы показать, кто добился этого кубка.

Но моё мнение: это совершенно неправильно. Егор является местным воспитанником, он играет на протяжении уже многих сезонов в «Металлурге», отдаёт всю душу и сердце клубу. В нынешнем составе «Металлурга» нет ни одного человека, который даже рядом стоял бы с Егором, который готов отдать всего себя ради победы для родного города, — сказал Зарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Данисом Зариповым читайте на «Чемпионате»:
«Ощущение, что в «Металлурге» идёт противостояние». Зарипов разобрал скандал с Яковлевым
