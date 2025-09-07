Скидки
Хоккей Новости

«Адмирал» объявил, что Виктор Костючёнок вошёл в тренерский штаб команды

Комментарии

Виктор Костючёнок вошёл в тренерский штаб Леонида Тамбиева в «Адмирале», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Белорусский специалист в сезоне-2024/2025 выполнял обязанности главного тренера хабаровского «Амура».

«Виктор Павлович, добро пожаловать на борт!» — говорится в сообщении «Адмирала» в телеграм-канале.

Костючёнок, будучи игроком, принимал участие в семи чемпионатах мира и Олимпийских играх в Ванкувере, выступал в КХЛ за команды «Лада», «Спартак», «Амур» и «Автомобилист». В качестве ассистента главного тренера Виктор дважды становился чемпионом ВХЛ. Один из трофеев завоевал с «Сарыаркой», которую возглавлял Леонид Тамбиев.

