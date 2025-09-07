Скидки
«Ак Барс» показал новый шлем вратаря Михаила Бердина

Комментарии

Пресс-служба «Ак Барса» показала новый шлем голкипера казанской команды Михаила Бердина на сезон-2025/2026.

В прошлом сезоне Бердин выступал за омский «Авангард». Голкипер провёл 11 матчей в чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,87 шайбы и отражая 92,9% бросков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги на счету Михаила 94 встречи, в которых он одержал 33 победы с 91,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,00.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024/2025, проиграв 2-4 московскому «Динамо» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» проиграл «Металлургу» в серии буллитов со счётом 3:4.

