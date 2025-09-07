Скидки
Кёртис Валк не полетел с «Автомобилистом» на выездные матчи

Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк отсутствует в составе команды на выездные матчи в новом сезоне КХЛ. Команда проведёт встречи в Тольятти, Казани и Уфе. Как сообщает пресс-служба, Валк остался в Екатеринбурге для прохождения лечения после повреждения, полученного в товарищеском матче с нижегородским «Торпедо» (3:4 Б).

Всего на выезд отправились 27 игроков «Автомобилиста» — 3 вратаря, 10 защитников и 14 нападающих.

Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Сергей Горбунов.

Защитники: Сергей Зборовский, Джесси Блэкер, Ярослав Бусыгин, Максим Осипов, Никита Ишимников, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьёв, Даниил Карпович, Никита Трямкин, Даниил Малоросиянов.

Нападающие: Рид Буше, Брукс Мэйсек, Егор Черников, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Стефан Да Коста, Максим Тарасов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Семён Кизимов, Никита Шашков.

