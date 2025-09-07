Крикунов — о сезоне во главе «Сочи»: думаю, он станет для меня последним

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов заявил, что сезон-2025/2026 станет для него последним в карьере. Напомним, 75-летний специалист вернулся к работе в КХЛ после четырёхлетнего перерыва.

«Этот сезон станет для меня сороковым на посту главного тренера и, думаю, последним. Вроде бы уже всё видел в хоккейной жизни. Но я всё равно чувствую волнение. Так и должно быть. Но я чувствую вместе с тем и огромную радость от того, что могу поработать с этими молодыми ребятами. Мы говорим с ними на одном языке. На языке хоккея», – приводит слова Крикунова пресс-служба «Сочи» в телеграм-канале.

Новый сезон «Сочи» начнёт гостевой игрой со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 7 сентября, и начнётся в 17:00 мск.