Оправданный по делу о сексуальном насилии Форментон вернулся в «Амбри-Пиотту» из Швейцарии

Оправданный по делу о сексуальном насилии Форментон вернулся в «Амбри-Пиотту» из Швейцарии
Канадский нападающий Алекс Форментон вернулся в «Амбри-Пиотту» из чемпионата Швейцарии, сообщает пресс-служба клуба. Стороны заключили соглашение до декабрьской паузы в чемпионате с опцией продления до конца сезона.

Напомним, в июле Верховный суд провинции Онтарио признал невиновными экс- хоккеистов молодёжной сборной Канады Форментона, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Майкла Маклауда по делу о сексуальном насилии. После вынесения вердикта НХЛ заявила, что не допустит игроков к выступлениям в лиге, пока не проанализирует решение суда.

Форментон ранее уже выступал за швейцарский клуб, он провёл 46 матчей, набрав 29 (20+9) очков. Также на его счету 11 (6+5) баллов в семи встречах Кубка Шпенглера в 2022 и 2023 годах.

Власти не будут оспаривать оправдание экс-игроков молодёжной сборной Канады
