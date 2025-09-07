Вратарь «Ак Барса» Бердин: не хочу стать лучше Билялова, хочу стать лучше себя

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин высказался о конкуренции с голкипером казанской команды Тимуром Биляловым.

— Негласно считается, что первый номер команды Тимур Билялов. Ты готов к роли второго вратаря?

— Был разговор с тренером, все за здоровую конкуренцию. Кто лучше выглядит на льду, тот и играет. Про роль второго вратаря я никогда не слышал, буду бороться за место в составе.

— Тебе комфортнее, когда ты безоговорочный первый номер или когда есть конкуренция и играете до ошибки?

— Конечно, мне нравится больше играть. Но конкуренция — это двигатель. С Тимуром у нас отличные отношения, мы хорошо общаемся, каждый делает своё дело. Я не хочу стать лучше Билялова, я хочу стать лучше себя, — приводит слова Бердина «Вечерняя Казань».