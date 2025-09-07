Скидки
Матч-центр:
Хоккей

Олимпийский чемпион высказался об игре московского «Динамо» после 2:6 от ЦСКА

Олимпийский чемпион высказался об игре московского «Динамо» после 2:6 от ЦСКА
Комментарии

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил игру московского «Динамо» в матче с ЦСКА (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5)     1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5)     2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5)     3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4)     4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)     4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5)     5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5)     6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)    

– Поражение неприятное, к тому же от самого принципиального для нас соперника. Сыграли немного академично, не хватило настроя. Хотя на кого ещё настраиваться, как не на ЦСКА?

– Всё чаще в прессе говорят о том, что в «Динамо» – игровой кризис. Это так?
– Судить по первому матчу – большая ошибка. Другое дело, что и во время предсезонки возникало беспокойство за команду, в частности на Кубке мэра Москвы она в похожем стиле уступила тому же ЦСКА. Вообще какой-то спад в «Динамо» начался с кубковой серии с «Трактором». Именно тогда ушла игровая наглость – из тех же североамериканских легионеров словно бы выпустили воздух.

– В чём конкретно проблемы нынешнего «Динамо»?
– Травма первого вратаря Подъяпольского – это первая проблема. Вторая и главная – «Динамо» всегда отличалось характером и самоотверженностью. А тут в стыке с ЦСКА блокируем в два раза меньше бросков, чем соперник. Это показатель.

Ко мне подходили динамовские болельщики, у них нет уверенности за команду. Кто-то заметил, что у нас два игрока с твёрдым знаком – Подъяпольский и защитник Лиъматов, вроде бы больше ни у кого в КХЛ фамилий с такой буквой нет. А вот твёрдого знака в характере «Динамо» пока не хватает. Образное и, увы, очень точное замечание. При этом болельщики мощно поддерживают команду – и это главное, – приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Новости. Хоккей
