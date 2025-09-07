«Раздражало всё». Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин — о жизни в Северной Америке

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин рассказал о своей жизни в Северной Америке. Напомним, голкипер несколько сезонов выступал в АХЛ.

— Я не знаю второго игрока, который бы уезжал из НХЛ в Россию по своему желанию, ещё и на меньшие деньги.

— Да, я потерял в деньгах в три раза. Знаешь, если сейчас смотреть на ценности людей, то почему-то всё уходит в материальное. Они сами того не замечают, гонятся за деньгами. Я тоже был такой в 18 лет — хотел машину покруче. Была «Приора», а я хотел спортивную иномарку. Купил BMW, о которой мечтал: крутая, красивая, узнаваемая. Но сейчас повзрослел — ушёл от этого. Стыдно было ездить — она шумела. Жена рассказывала, что слышала меня за две улицы до дома. Но всему своё время — сейчас я это вспоминаю с улыбкой. Все нужно делать в тот момент, когда тебе это интересно. Сейчас мне интересно другое.

А говоря о моём возвращении… Каждый год в Америке я себя уговаривал. Говорил сам себе: «Миша, потерпи ещё годик, а там посмотрим».

— Что тебя там так сильно раздражало?

— Раздражало всё. Я надеялся, что день пройдёт как можно быстрее, чтобы скорее оказаться в России. Увидеть родных, увидеть наших людей. Я с огромной улыбкой залетал на рейс «Нью-Йорк — Москва», чтобы просто увидеть земляков. Чуть ли не с каждым за руку здоровался в самолёте. Говорил без остановки. В НХЛ я ездил к репетитору, только чтобы поговорить на русском.

— Грубо говоря, ты просто очень сильно скучал по дому.

— Не только скучал. Это не моё, и я не хотел так жить. Зачем жить и ждать, когда закончится сезон? Если ты ходишь на работу только для того, чтобы быстрее пролетел ещё один день, то это ужасно, — приводит слова Бердина «Вечерняя Казань».