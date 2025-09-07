Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Амур» одержал гостевую победу над «Сибирью» на старте сезона

Сегодня, 7 сентября, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 2:0.

На 28-й минуте нападающий Сергей Дубакин забросил первую шайбу и вывел хабаровчан вперёд. На 56-й минуте форвард Олег Ли удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт — 2:0.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

