«Наше поколение было более дурным». Капитан московского «Динамо» — о дедовщине в хоккее

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов заявил, что в хоккее почти не осталось дедовщины, и отметил отличную подготовку современных молодых хоккеистов.
– В своей карьере ты сталкивался с дедовщиной?
– Сейчас дедовщины практически нет, она осталась в прошлом. В наше время контраст между молодыми и опытными игроками сильно чувствовался. С нас был более высокий спрос.
– Как оценишь нынешнюю молодёжь?
– Они приходят в основную команду максимально подготовленными. Особенно физически. Мне кажется, что наше поколение было более дурным. Это лично моё наблюдение, – приводит слова Ожиганова Metaratings.