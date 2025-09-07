Анвар Гатиятулин рассказал, почему в «Ак Барсе» решили сменить капитана

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал смену капитана в «Ак Барсе». Вместо нападающего Дмитрия Яшкина капитаном казанского клуба в новом сезоне КХЛ стал защитник Алексей Марченко.

– А почему Дмитрия Яшкина лишили капитанской нашивки?

– Мы его не отстранили, он не потерял нашего доверия, но действуем с учётом прошлого опыта. У меня была такая ситуация в «Тракторе», когда у некоторых ребят была схожая ситуация (речь о разводе, Яшкин расстался со своей супругой Надией. – Прим. «Чемпионата»). Я с ними разговаривал, они меня уверяли, что это никак им не мешает. Они сами этого не замечали, но это им мешало и отвлекало.

С Димой мы на эту тему поговорили, рассказал ему о случаях тех, кто проходил такую историю, о моём опыте, с которым я не хочу снова сталкиваться. Я ему сказал, что он остаётся одним из наших лидеров, а его игра – это вообще пример для многих. Яшкин – опытный игрок, так что он понимает, что мы думаем прежде всего о командном успехе.

– В прошлом сезоне ходили различные разговоры о конфликтах Яшкина с одноклубниками…

– Никаких глобальных конфликтов за прошлый сезон не было. Знаете, у нас мужской коллектив, мы иногда и внутри тренерского штаба можем поговорить на повышенных тонах. Иногда так спорим, что лучше этого не видеть.

В мужском коллективе все не могут быть друзьями. Это нормально. У нас есть цель – выиграть Кубок Гагарина. Нас для этого пригласили сюда, создали все условия. В определённые моменты какие-то ситуации могут произойти. Хоккей – эмоциональная игра, у всех есть амбиции, и раздевалка может закипать. Важно только, чтобы в тяжёлые моменты ситуация не выходила из берегов. Вот для таких ситуаций и нужен опытный костяк, который найдёт правильные слова и действия, – цитирует Гатиятулина «Бизнес Online».