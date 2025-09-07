«Барыс» обыграл «Трактор» в первом домашнем матче сезона КХЛ

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал челябинский «Трактор». Победу в игре одержали хоккеисты «Барыса» со счётом 4:3 в овертайме.

Голами в составе «Барыса» отметились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий и Тайс Томпсон, реализовавший двойной численный перевес на 53-й минуте матча. Шайбы в составе «Трактора» забросили Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер, Пьеррик Дюбе, сравнявший счёт за две с половиной минуты до конца при игре с пустыми воротами. В овертайме победу одержал «Барыс» благодаря шайбе Райли Уолша в большинстве на старте овертайма.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.