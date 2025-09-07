Скидки
Главная Хоккей Новости

Барыс — Трактор, результат матча 7 сентября 2025 года, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Барыс» обыграл «Трактор» в первом домашнем матче сезона КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал челябинский «Трактор». Победу в игре одержали хоккеисты «Барыса» со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 05:37 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Мухаметов) – 08:09 (5x5)     2:1 Савицкий (Кайыржан, Шайхмедденов) – 32:08 (5x4)     2:2 Горюнов-Рольгизер (Ливо, Коромыслов) – 36:16 (5x5)     3:2 Томпсон (Веккионе, Галимов) – 52:42 (5x3)     3:3 Дюбе (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 57:31 (6x5)     4:3 Уолш (Масси, Морелли) – 60:15 (4x3)    

Голами в составе «Барыса» отметились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий и Тайс Томпсон, реализовавший двойной численный перевес на 53-й минуте матча. Шайбы в составе «Трактора» забросили Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер, Пьеррик Дюбе, сравнявший счёт за две с половиной минуты до конца при игре с пустыми воротами. В овертайме победу одержал «Барыс» благодаря шайбе Райли Уолша в большинстве на старте овертайма.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Новости. Хоккей
