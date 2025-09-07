«Особенный день». Главный тренер «Амура» — о победе в дебютном матче в КХЛ
Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о победе в своём дебютном матче в Континентальной хоккейной лиге. Хабаровский клуб одержал гостевую победу над «Сибирью» со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Дубакин (Ли, Талалуев) – 27:43 (5x4) 0:2 Ли (Талалуев, Ли) – 55:50 (5x5)
— Хорошая напряжённая игра – много ловили шайбу на себя. Обоюдоострый матч, где у соперника тоже было много моментов.
— Как прошёл этот день – сегодня вы провели первый матч КХЛ в роли главного тренера?
— Конечно, день особенный. Первая игра, начало сезона, долгий тренировочный процесс – все ждали этой игры. Для меня была такая же игровая рутина, — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
