«Особенный день». Главный тренер «Амура» — о победе в дебютном матче в КХЛ

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о победе в своём дебютном матче в Континентальной хоккейной лиге. Хабаровский клуб одержал гостевую победу над «Сибирью» со счётом 2:0.

— Хорошая напряжённая игра – много ловили шайбу на себя. Обоюдоострый матч, где у соперника тоже было много моментов.

— Как прошёл этот день – сегодня вы провели первый матч КХЛ в роли главного тренера?

— Конечно, день особенный. Первая игра, начало сезона, долгий тренировочный процесс – все ждали этой игры. Для меня была такая же игровая рутина, — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.