Гальченюк — о травмах Свечникова и Бродхёрста: неприятная история

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о травмах ведущих нападающих команды - Алекса Бродхёрста и Евгения Свечникова. Оба хоккеиста пропустили матч с «Сибирью» (2:0).

— По каким причинам отсутствовали Бродхёрст и Свечников?

— Мы ещё не знаем заключение главного доктора. Неприятная история.

— Какая степень травмы?

— Не знаем. Эти ребята бойцы. Если они не вышли на игру, то может быть какая-то серьёзная причина, — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче «Амур» сыграет с «Барысом». Встреча между командами пройдёт в Астане и состоится 9 сентября.