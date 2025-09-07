Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гальченюк — о травмах Свечникова и Бродхёрста: неприятная история

Гальченюк — о травмах Свечникова и Бродхёрста: неприятная история
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о травмах ведущих нападающих команды - Алекса Бродхёрста и Евгения Свечникова. Оба хоккеиста пропустили матч с «Сибирью» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Дубакин (Ли, Талалуев) – 27:43 (5x4)     0:2 Ли (Талалуев, Ли) – 55:50 (5x5)    

— По каким причинам отсутствовали Бродхёрст и Свечников?
— Мы ещё не знаем заключение главного доктора. Неприятная история.

— Какая степень травмы?
— Не знаем. Эти ребята бойцы. Если они не вышли на игру, то может быть какая-то серьёзная причина, — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче «Амур» сыграет с «Барысом». Встреча между командами пройдёт в Астане и состоится 9 сентября.

Материалы по теме
Видео
«Амур» одержал гостевую победу над «Сибирью» на старте сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android