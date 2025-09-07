Скидки
Хоккей

«Слишком академично». Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Амура»

«Слишком академично». Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Амура»
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении в дебютном матче сезона с «Амуром» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Дубакин (Ли, Талалуев) – 27:43 (5x4)     0:2 Ли (Талалуев, Ли) – 55:50 (5x5)    

«Не было последнего острого паса, завершения, реализации тех моментов, которые создавали. Мы ищем лишнюю передачу, в начале сезона, когда все в одинаковой физической форме. Не хватило доставки шайбы до ворот – забить рабочий гол. Слишком академично.

Был хороший момент во втором периоде, когда закрывали соперника в зоне. Вратарь «Амура» здорово сыграл – не умаляю его заслуг. То огромное желание, с которым сегодня вышли, хочется оставить. Но надо брать на себя инициативу, сделаем акцент на этом в паузу», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Видео
«Амур» одержал гостевую победу над «Сибирью» на старте сезона
