«Слишком академично». Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Амура»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении в дебютном матче сезона с «Амуром» (0:2).

«Не было последнего острого паса, завершения, реализации тех моментов, которые создавали. Мы ищем лишнюю передачу, в начале сезона, когда все в одинаковой физической форме. Не хватило доставки шайбы до ворот – забить рабочий гол. Слишком академично.

Был хороший момент во втором периоде, когда закрывали соперника в зоне. Вратарь «Амура» здорово сыграл – не умаляю его заслуг. То огромное желание, с которым сегодня вышли, хочется оставить. Но надо брать на себя инициативу, сделаем акцент на этом в паузу», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.