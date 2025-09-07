Епанчинцев — о поражении «Сибири»: хотим как лучше, а получается как всегда

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что игрокам новосибирской команды нужно действовать проще, чтобы забивать голы. «Сибирь» проиграла первый домашний матч сезона «Амуру» (0:2).

— Вы сказали об академичности, почему спустя год вернулись в эту точку? Из-за обилия новичков или у «старичков» всё обнулилось?

— Я бы не сказал, что обнулилось. Всё хотим как лучше, а получается как всегда. Простой бросок и подставление – вот такие голы необходимы, особенно в начале сезона. Говорили в перерыве, что надо упростить игру. Ребята опытные – надеюсь, что до них дошло, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.