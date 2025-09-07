Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Епанчинцев — о поражении «Сибири»: хотим как лучше, а получается как всегда

Епанчинцев — о поражении «Сибири»: хотим как лучше, а получается как всегда
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что игрокам новосибирской команды нужно действовать проще, чтобы забивать голы. «Сибирь» проиграла первый домашний матч сезона «Амуру» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Дубакин (Ли, Талалуев) – 27:43 (5x4)     0:2 Ли (Талалуев, Ли) – 55:50 (5x5)    

— Вы сказали об академичности, почему спустя год вернулись в эту точку? Из-за обилия новичков или у «старичков» всё обнулилось?
— Я бы не сказал, что обнулилось. Всё хотим как лучше, а получается как всегда. Простой бросок и подставление – вот такие голы необходимы, особенно в начале сезона. Говорили в перерыве, что надо упростить игру. Ребята опытные – надеюсь, что до них дошло, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Амур» одержал гостевую победу над «Сибирью» на старте сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android